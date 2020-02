Trieste-Dinamo Sassari oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Giornata curiosa, la ventunesima della Serie A 2019-2020, perché se ieri si sono affrontate Virtus Bologna e Pesaro, prima e ultima, quest’oggi, all’Allianz Dome (nome commerciale del PalaRubini), la penultima della classifica, Trieste, fronteggia la Dinamo Sassari, seconda della graduatoria.

All’andata, però, l’esito fu molto diverso da quello che ci si sarebbe immaginato: arrivò infatti il successo della formazione di coach Eugenio Dalmasson al PalaSerradimigni per 59-65, in una delle uscite meno convincenti degli uomini di Gianmarco Pozzecco. In quel mezzogiorno sardo grande protagonista fu Dequan Jones, autore di 22 punti. Rispetto ad allora sono cambiati anche i roster, con il Banco che non ha più Jamel McLean, sostituito da Dwight Coleby, mentre in quota Allianz sono andati via tanto Arturs Strautins quanto Ben Elmore, entrambi in A2 (l’uno a Udine, l’altro a Capo d’Orlando, negli opposti gironi), mentre sono arrivati Deron Washington, Riccardo Cervi e Ricky Hickman.

La sfida tra Allianz Pallacanestro Trieste e Banco di Sardegna Sassari, valida per il 21° turno della Serie A 2019-2020, si giocherà quest’oggi alle ore 18:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2019-2020: ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 2 FEBBRAIO

Ore 18:30 Allianz Pallacanestro Trieste-Banco di Sardegna Sassari

Loading…

Loading…

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: DIRETTA TV, PROGRAMMA E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo