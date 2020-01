Trieste-Olimpia Milano in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Dopo la sconfitta patita in Eurolega sul campo del Fenerbahçe, l’Olimpia Milano cerca pronto riscatto oggi alle 17.30 all’Allianz Dome contro Trieste. I triestini attualmente occupano il penultimo posto in classifica e hanno vinto appena due degli ultimi otto incontri disputati, ma di recente si sono rinforzati con gli arrivi dei veterani Deron Washington, campione d’Italia con la Reyer l’anno scorso, e Ricky Hickman, vincitore di un’Eurolega nel 2014 con il Maccabi Tel Aviv e grande ex del match dato che ha giocato con Milano nella stagione 2016-2017.

I meneghini sono in crisi in Eurolega, ma nell’ultimo periodo stanno faticando particolarmente anche in campionato, ove hanno vinto solo uno degli ultimi quattro incontri disputati. Il sodalizio del capoluogo lombardo, complici i molti infortuni, sta faticando parecchio nella gestione del doppio appuntamento e sovente i suo alfieri non riescono a recuperare dagli sforzi dei match della massima competizione continentale in tempo per le partite contro le compagini di Serie A.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi modo di seguire Trieste-Milano senza perdervi nemmeno un dettaglio di ciò che accade.

IL PROGRAMMA DI TRIESTE-OLIMPIA MILANO

Orario: 17.30

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

