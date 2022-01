Trombetti: “Ingaggi bassi e nessun incedibile, Napoli tra Sassuolo e Atalanta”

Questo il ridimensionamento voluto da De Laurentiis

Guido Trombetti, rettore emerito dell’Università Federico II di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del ridimensionamento voluto da Aurelio De Laurentiis e delle possibili ambizioni future del Napoli.

Queste le sue parole:

“Io vedo un Napoli tra Sassuolo e Atalanta. De Laurentiis fa benissimo a tenere basso il tetto ingaggi. E’ chiaro che se io passo da calciatori da 4,5 milioni di ingaggio annui a calciatori da 2,5 milioni di ingaggio annui farà scendere il valore. E’ inutile pensare che ci siano degli incedibili, perché lui i big non li terrà se non accettano quegli stipendi, non può rischiare di portare i libri in tribunale”.

