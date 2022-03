Trombetti: “Insigne e Zielinski inguardabili, Spalletti ha fatto bene a toglierli”

Il rettore emerito dell’Università Federico II di Napoli dice la sua sui due big azzurri

Guido Trombetti, rettore emerito dell’Università Federico II di Napoli, ha parlato ai microfoni della trasmissione “Radio Goal” in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento ha detto la sua sul recente rendimento di Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski.

Queste le sue parole:

“Finalmente Spalletti ha avuto coraggio, ha tolto Zielinski e Insigne che erano inguardabili e finalmente il Napoli ha giocato in undici. Non credo che Insigne avesse problemi fisici, ha fatto un bruttissimo campionato. Lo comprendo pure perché ha fatto scelte molto redditizie, ma anche dolorose e avrà la testa fuori posto.

Insigne e Zielinski non possono giocare insieme, perché entrambi tendono a fare la mezzala e non coprono, a Verona invece abbiamo avuto un centrocampo pieno di fosforo e di energia fisica. Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto, ma deve vincerle tutte o almeno otto e pareggiarla una. Non può più permettersi di mettere in campo gente che non corre. Con l’Udinese riproporrei la stessa squadra di Verona, squadra che vince non si cambia[…]”.