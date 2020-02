Trono over di Uomini e Donne: Valentina si infuria con Massimiliano e lancia una sedia

Volano sedie nello studio del trono over di Uomini e Donne. A lanciarne una è stata Valentina che, ritenendosi tradita da Massimiliano, l’uomo che sta frequentando da qualche settimana, lo ha lasciato al centro dello studio da solo per tornare a sedersi al suo posto. Non prima di rovesciare una sedia per rendere più incisiva la sua uscita di scena. È accaduto nel corso della puntata del dating show di Maria De Filippi andata in onda oggi giovedì 27 febbraio. Valentina ha scoperto che Massimiliano, dopo averle detto di volere una relazione esclusiva, ha chiesto di poter conoscere anche altre donne. “Ma vaffanc***” è sbottata lei prima di lasciarlo da solo al centro dello studio, decisa a mettere fine alla loro conoscenza.

I motivi della rabbia di Valentina

Valentina sta frequentando Massimiliano da qualche mese. Si sono incontrati nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi e hanno stabilito fin dalle prime battute che la loro sarebbe stata una conoscenza esclusiva. Negli ultimi gioir qualcosa è cambiato e l’uomo ha accettato di conoscere le altre donne che chiamano in trasmissione per corteggiarlo. Una decisione che ha scatenato la rabbia della dama, decisa a mettere fine al loro rapporto.

Valentina invita l’amica a lasciare Massimiliano

A consigliare a Valentina di lasciare Massimiliano è stata Valentina Autiero, altra dama del trono over, volto fisso del parterre femminile. “Lei rimane seduta qua e tu ne fai entrare un’altra. Valentina, per favore, ti alzi da quella sedia?” ha chiesto all’amica senza più riuscire a nascondere il suo fastidio. A conciliare a Massimiliano di tornare sui suoi passi per evitare di annullare quanto di bello è nato con Valentina è stato anche Armando Incarnato: “Valentina è una bella donna e ti sta dimostrando tanto. Pensaci prima di rovinare tutto”. La dama è stata irremovibile e, ormai pronta a chiudere quella storia, ha preso commiato in malo modo da Massimiliano: “Stasera dovevamo andare a cena fuori, mi ha anche chiesto di dormire con lui. Ha buttato tutto nel ces**. Per me finisce qua, è morto!”.