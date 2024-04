Sportitalia – Trotta: “Kvara? Contratto importante e clausola inarrivabile”

L’allenatore ed calciatore del Napoli, Ivano Trotta, è stato intervistato dei microfoni di ‘Tutti Convocati’:

Possiamo ancora considerare Lazio e Napoli per la lotta alla Champions League? “Un po’ meno, anche se a breve ci sarà Bologna-Roma, che sarà una sfida decisiva per la Champions, così come gli scontri diretti al Maradona. Credo che la Roma abbia il compito più difficile ma, se lo svolgerà bene, potrà qualificarsi direttamente in Champions”

Rinnovo ricco e clausola da 150 milioni per Kvara. Il georgiano è stato blindato? “E’ un contratto importante per un giocatore importante, che ha sorpreso tutti la scorsa stagione. È un rinnovo che dimostra quanto il Napoli voglia ripartire da lui il prossimo anno, con una clausola inarrivabile”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca: “Il Napoli ripartirà da Kvaratskhelia, il club vorrebbe farne una bandiera”

Interesse Napoli per due profili nuovi dall’estero, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi