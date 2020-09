TS – Koulibaly andrà al City la prossima settimana. Il sostituto arriverà dall’Olanda

TUTTOSPORT – Koulibaly andrà al City. Il suo sostituto arriverà dall’Olanda

L’edizione odierna di Tuttosport affronta la questione Koulibaly. Secondo il quotidiano, il senegalese andrà al Manchester City entro la prossima settimana.

Operazione ormai impostata così: 65 milioni più 5 di bonus. Si chiude la prossima settimana. Un istante dopo il suo addio il ds Giuntoli volerà in Olanda per chiudere col Feyenoord l’acquisto di Marcos Senesi, sarà lui il sostituto del difensore senegalese. Il club olandese chiede 25 milioni ma si chiuderà a 20 in un lampo.

