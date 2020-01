Tutte le donne di Johnny Depp, il divo che ha amato Kate Moss e Baby di “Dirty Dancing”

Il divorzio disastroso con Amber Heard ha spinto Johnny Depp, divo del cinema internazionale, a mettere in pausa la sua vita privata. Sono anni che all’attore non viene attribuita una compagna fissa, solo una serie di flirt mai confermati che si sarebbero susseguiti. Ma quali sono state le donne che Depp ha amato? Due sono quelle sposate: la prima moglie Lori Ann Allison e la giovane collega Amber. Molte di più quelle cui ha regalato il suo cuore temporaneamente pur senza condurle all’altare.

Lori Anne Allison

Lori Anne Allison è stata la prima moglie di Johnny Depp. Si sposarono nel 1983 per poi divorziare circa due anni dopo. Make up artist di successo, ha lavorato per i volti più noti del cinema. Conobbe l’attore quando aveva 25 anni. Johnny ne aveva 20. Il matrimonio terminò pacificamente nel 1985, probabilmente a causa della relazione tra il divo e Sherilyn Fenn. Con la prima moglie, Depp ha mantenuto un ottimo rapporto.

Sherilyn Fenn

Sherilyn Fenn è l’attrice alla quale Depp è stato legato dal 1985, subito dopo la separazione, al 1988. Fidanzati ufficialmente, si sarebbero dovuti sposare ma non arrivarono mai alle nozze. La Fenn è nota soprattutto per avere recitato nel ruolo di Audrey per la serie I segreti di Twin Peaks.

Jennifer Gray

Subito dopo la separazione dalla Fenn, Depp incontrò Jennifer Gray, la “Baby” del film Dirty Dancing con Patrick Swayze. La loro storia d’amore durò meno di un anno ma i rumors circolati all’epoca descrivevano il divo pazzo della promettente attrice.

Winona Rider

Nel 1989, il divo 26enne già star della serie 21 Jump Street incontrò la non ancora 18enne Winona Rider a New York durante la prima del film Great Balls of Fire!, film che vide l’attrice recitare nel ruolo della giovanissima moglie scandalo 13enne di Jerry Lee Lewis. Fu amore a prima vista. “Tutto il resto intorno è diventato sfocato, come in una scena di West Side Story” raccontò Depp diversi anni più tardi ricordando quel momento. Johnny sfruttò alcune conoscenze comuni per organizzare un secondo incontro. Nel 1990, dopo alcuni altri appuntamenti, i due si ritrovarono sul set del film Edward Mani di Forbice. Il film e la storia d’amore tra i due li resero la coppia più amata di Hollywood. A lei Johnny dedicò il celebre tatuaggio “Winona Forever” poi modificato in “Wino Forever”. Quell’amore travolgente durò quattro anni. Nessuno dei due ha mai voluto svelare i motivi della rottura.

Juliette Lewis

Nel 1993, Depp incontrò l’attrice Juliette Lewis sul set del film Buon Compleanno Mr. Grape. Il flirt vissuto non fu mai ufficializzato.

Ellen Barkin

Di breve durata anche il flirt tra l’attore e la collega Ellen Barkin, più grande di lui di 9 anni. Il divo aveva 30 anni, la collega 39.

Kate Moss

Tra le relazioni turbolente di Depp c’è stato spazio per il legame con una tra le top model più famose del mondo: Kate Moss. Si conobbero nel 1994 e vissero un legame travolgente fino al 1998. Molti anni dopo la fine della loro storia, la modella dichiarò: “Nessuno si è mai preso cura di me. Ma Johnny un po’ ci è riuscito. E questo mi è molto mancato quando è finita. Mi mancava il confronto con qualcuno di cui mi fidassi. Un incubo, anni e anni di lacrime. Oh, quante lacrime”.

Vanessa Paradis

Vanessa Paradis è stata a lungo compagna di Johnny Depp e madre dei suoi due figli, Lily Rose e Jack John Christopher Depp III. Si incontrarono subito dopo la fine dell’amore tra il divo e Kate Moss. La loro relazione è stata una tra le più importanti nella vita dell’attore. La separazione arrivò nel 2012, dopo 14 anni di convivenza.

Amber Heard

Amber Heard è stata la seconda moglie di Depp. La conoscenza tra i due risale al 2012 ma le nozze arrivano in gran segreto. La separazione, tra le più burrascose di Hollywood, fu annunciata un anno dopo. L’attrice ha accusato il collega di averla picchiata e maltrattata e lo ha trascinato in tribunale. Il loro divorzio burrascoso ha riempito le pagine di cronaca rosa dei tabloid di tutto il mondo.