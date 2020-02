Tutti gli amori di Massimo Ghini, da Nancy Brilli fino alla moglie Paola Romano

Massimo Ghini è uno dei nomi più noti del panorama cinematografico italiano, attore versatile e interprete di numerosi film di successo, può vantare una carriera davvero brillante che passa anche attraverso il piccolo schermo. L’attore romano sarà sul palco dell’Ariston insieme al cast di “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi, film che debutterà nelle sale italiane a partire dal 20 febbraio.

Massimo Ghini, la moglie Paola Romano e i flirt precedenti

Tra i flirt che sono stati attribuiti a Massimo Ghini ce n’è uno che probabilmente è sfuggito a molti, si tratta di una breve storia che l’attore ha avuto con Sabrina Ferilli. Un amore che è durato poco, dal momento che appena l’anno dopo, nel 1987 ha incontrato Nancy Brilli, con cui è stato sposato per ben tre anni. La loro storia d’amore fece il giro di tutti i giornali, fu una passione travolgente nata sul set della miniserie televisiva “Due fratelli” che, però, non durò quanto sperato. Dopo essersi lasciato con la nota attrice, ebbe una relazione molto breve con Federica Lorrai, da cui ha avuto due gemelli, nel 1994, di nome Camilla e Lorenzo. Infine, nel 2002, si sposa con Paola Romano, dalla quale ha altri due figli: Leonardo e Margherita.

La carriera di Massimo Ghini

Probabilmente non tutti sanno che Massimo Ghini ha iniziato la sua carriera come animatore turistico nei villaggi, prima di approdare a teatro, ed iniziare finalmente la sua carriera d’attore collaborando con grandi registi del calibro di Strehler e Franco Zeffirelli, impegnandosi spesso anche nel ruolo di doppiatore. È nel 1979 che ha la sua prima parte significativa nel film si Giuseppe Bertolucci, dal titolo Segreti Segreti. Da questo momento le strade del mondo del cinema sembrano spianarsi e registi sempre più noti lo chiamano per prendere parte ai propri film. Anche in tv le sue partecipazioni non mancano, infatti è protagonista di alcune fiction di grande successo come Papa Giovanni , Raccontami, Enrico Mattei-L’uomo che guardava al futuro. Ultimamente, lo abbiamo visto anche nella serie televisiva firmata da Paolo Sorrentino, The New Pope.