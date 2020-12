Tuttojuve contro Adl: “Ci tocca sentire anche questa!”

Il vicedirettore di Tuttojuve.com Massimo Pavan, risponde alle parole del presidente De Laurentiis.

De Laurentiis aveva commentato in precedenza le parole di Pirlo sul ricorso vinto dal Napoli in terzo grado:

“Ci sono provocazioni e provocazioni, ci sono commenti e commenti, non ci sembra assolutamente fuori luogo che un allenatore interrogato possa dire la sua, Andrea Pirlo sul campo si è sempre dimostrato sempre un campione, sia in campo che nelle dichiarazioni con stile.

Anche le sue parole post Fiorentina sono state sulla stessa linea d’onda, per commentare una sentenza che a tutti è sembrata una follia: “Per noi non è cambiato nulla. È una partita da giocare che rigiocheremo volentieri. Ci dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e giocato con giocatori positivi al Covid e che hanno anche perso. Dispiace che abbiano preso in giro le altre squadre”.

E’ chiaro che le altre squadre sono state prese in giro, se le regole ci sono devono valere per tutti e per il Napoli sono state diverse, tutte le formazioni con giocatori colpiti da Covid hanno viaggiato e giocato, prendere la scusa delle ASL e’ offensivo per tutti.

Le parole di De Laurentiis anche peggio: “Juve-Napoli? Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta, e lasciare ai suoi rappresentanti societari ed il suo responsabile della comunicazione e dare una risposta interpretativa ad una sentenza dello Stato. In un casino come quello del Covid, dove lo Stato non si è dimostrato capace di affrontarlo, anteponi una legge dello Sport ad una legge statale? Rischiando il penale? Mi sembra una follia. Pirlo non fa l’avvocato, non conosce certe procedure, tutto quello che è accaduto a livello di protocolli. Non lo deve sapere. Non me la voglio prendere con Pirlo dandogli del pirla. Deve fare l’allenatore”.

Non ce la vogliamo prendere con nessuno dando del pirla a nessuno, ma la situazione vista per Juventus- Napoli è una follia ed ancora peggio il ribaltare la sentenza il giorno di una partita con la pubblica accusa che invece di fare l’accusa fa la difesa.

Alla Juventus non sono dei pirla, non vogliamo dare dei pirla a nessuno, ma se definiamo pirla dei campioni e gente che vince da nove anni, come definiamo gli altri?”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Maxirissa in provincia di Napoli in pieno lockdown

Brambati sul ricorso vinto dal Napoli: “Sono schifato, la sentenza è politica!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB