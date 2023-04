Tweet SSC Napoli: per i fatti accaduti in mixed zone dopo Milan-Napoli

Tweet SSC Napoli, per i fatti accaduti in mixed zone

Tweet della SSC Napoli, in seguito ai fatti accaduti in mixed zone al termine di Milan-Napoli. Sui social è divenuto virale un video in cui si sentono alcuni giornalisti napoletani presenti in mixed zone, contestare l’operato dell’arbitro Kovacs, prendendo di mira anche il responsabile UEFA Roberto Rosetti. Il club azzurro condanna quanto accaduto con una nota:

“La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli”.

La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli. pic.twitter.com/f9lqb44iBC — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 13, 2023

