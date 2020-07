Udinese-Lazio, streaming e tv: dove vedere la 33a giornata di Serie A

Dove vedere Udinese-Lazio in streaming e tv, 33a giornata di Serie A

Streaming e tv Udinese-Lazio – L’incontro di calcio Udinese-Lazio si gioca mercoledì 15 luglio con fischio di inizio previsto per le ore 21:45. Il match è valido per la 33^ giornata di Serie A.

Udinese-Lazio in streaming e in tv: ecco dove vederla

La partita Udinese-Lazio sarà trasmessa in diretta da Sky.

Il match sarà visibile anche in diretta streaming sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale di Sky, sia su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, mediante l’app ufficiale Sky Go per iOS per i dispositivi Apple o tramite l’app ufficiale Sky Go per Android per i dispositivi con sistema operativo Android.

Inoltre, la partita potrà essere seguita sulla piattaforma Now Tv dopo aver effettuato l’acquisto del pacchetto sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Ricordiamo che con il termine streaming si identifica un nuovo modo di guardare/ascoltare contenuti online, senza bisogno di scaricarli interamente sul proprio dispositivo. I contenuti, infatti, vengono prodotti di volta in volta, senza attendere che questi siano arrivati completamente a destinazione. La parola deriva dall’inglese to stream che significa letteralmente far fluire.