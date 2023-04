Udinese-Napoli, due pesanti assenze in casa bianconera

In occasione di Udinese-Napoli, in programma il prossimo 2 maggio, la squadra dovrà probabilmente fronteggiare due assenze.

Udinese-Napoli si disputerà il prossimo 2 maggio presso la Dacia Arena. Sfortunatamente per i padroni di casa Isaac Success e Simone Pafundi molto probabilmente non prenderanno parte alla gara. L’Udinese Calcio ha infatti pubblicato un comunicato in cui riporta che il primo ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra mentre il secondo sta avendo a che fare con un trauma contusivo ad una spalla.

Ecco quanto si legge:

“Udinese Calcio comunica che il calciatore Isaac Success, all’esito degli esami strumentali effettuati, ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Simone Pafundi, invece, ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra senza interesse capsulo-legamentoso. Pafundi, pertanto, non ha potuto prendere parte al raduno della Nazionale italiana under 20 per il quale era stato convocato ed è rientrato a Udine. Per entrambi i calciatori la prognosi sarà valutata giorno per giorno.”

