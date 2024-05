Udinese-Napoli, Juan Jesus potrebbe partire dalla panchina

In occasione della sfida tra Udinese e Napoli il difensore azzurro Juan Jesus potrebbe partire dalla panchina.

Udinese e Napoli si sfideranno questa sera alle ore 20:4 ad Udine e l’azzurro Juan Jesus potrebbe partire dalla panchina. Il terzino brasiliano è infatti partito per Udine insieme al resto della squadra; nonostante ciò non sarebbe al meglio della sua forma fisica.

Di seguito le ultime riportate dall’odierna edizione de Il Corriere dello Sport:

“Notizie buone: Politano e Juan Jesus hanno recuperato. Non stanno benissimo, non sono al meglio ma sono saltati sull’aereo e sono partiti per la città della vecchia gioia insieme con il gruppo. C’è di più: se il difensore non sembra candidato ad andare oltre la panchina, il collega dovrebbe partire dal primo minuto. Stringendo i denti.”