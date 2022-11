Ufficiale: affaticamento muscolare per Salvatore Sirigu

Salvatore Sirigu potrebbe non fare parte dei convocati per Napoli-Empoli

Altro infortunio in casa Napoli. Nell’allenamento odierno a Castel Volturno Salvatore Sirigu ha avvertito un affaticamento muscolare sul finire dell’allenamento. La sua presenza per la gara di domani tra Napoli ed Empoli è in forte rischio. A comunicarlo è la società partenopea tramite il sito ufficiale.

Fonte foto: Twitter @ADeLaurentiis

