UFFICIALE – Allan saluta il Napoli e ritrova Carlo Ancelotti all’Everton

Allan non sarà più un calciatore del Napoli. Cessione all’Everton di Carlo Ancelotti.

La redazione di Sky Sport riporta in merito al passaggio di Allan all’Everton per 30 milioni di euro:

“Dopo 5 stagioni, Allan si appresta a lasciare il Napoli. Il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo per la cessione del centrocampista brasiliano all’Everton a titolo definitivo per 25 milioni di euro più 5 di bonus.

In Premier League, Allan ritroverà Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato per un anno e mezzo proprio a Napoli tra il 2018 e il 2019 prima dell’esonero in favore dell’attuale allenatore Gennaro Gattuso. L’ormai ex numero 5 azzurro lascia l’Italia dopo 8 anni: arrivato nell’estate 2012 all’Udinese, prima di trasferirsi a Napoli e diventare uno dei punti fermi della squadra con un totale di 209 presenze e 9 gol”.

