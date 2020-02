UFFICIALE – Arek Milik: multa di 2000 € per simulazione

Arek Milik multa di 2000 € per simulazione

Ultime notizie calcio Napoli – Milik, multa di 2000 € per simulazione è quanto si legge sul comunicato emesso dal Giudice Sportivo in data odierna.

L’attaccante del Napoli abbattuto in area di rigore da un intervento in netto ritardo del difensore del Lecce Giulio Donati, non solo è stato ammonito ingiustamente per simulazione ma adesso dovrà anche pagare una multa di 2.000 €.

Il tutto è nato per una decisione alquanto opinabile del direttore di gara Giua, che prima non ha visto il contatto tra il bomber polacco ed il laterale leccese, e poi ha rifiutato di andare all’on field review per verificare l’esattezza del provvedimento da lui scelto.

Ora a sollevare ancora di più l’indignazione del mondo del calcio arriva questa decisione del Giudice Sportivo, tanto inevitabile quanto dolorosa, per Milik ma anche per tutto il mondo Napoli.

