UFFICIALE – Azmoun è un nuovo giocatore della Roma

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale la Roma ha reso noto l’arrivo dell’attaccante Sardar Azmoun.

Sardar Azmoun è un nuovo giocatore della Roma. È stato proprio il club giallorosso a comunicare l’acquisto dell’attaccante originario dell’Iran a titolo definitivo fino al 2024:

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale dell’AS Roma:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024.”

“Azmoun è un calciatore che abbiamo seguito a lungo e del quale abbiamo avuto modo di apprezzare le indiscusse doti tecniche. Siamo certi che il nostro spogliatoio lo aiuterà a integrarsi in fretta e che Sardar riuscirà a mettersi in luce qui in Italia”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto.

Nella Roma, Azmoun indosserà la divisa numero 17.

Benvenuto, Sardar!”

