FC Empoli – UFFICIALE – Baldanzi salterà la sfida contro il Napoli per infortunio.

Andreazzoli deve combattere con l’infortunio di Tommaso Baldanzi, alla vigilia del match contro il Napoli al Maradona. Questa la nota ufficiale: “Empoli Football Club comunica che il calciatore Tommaso Baldanzi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli oltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21”.

