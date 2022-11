UFFICIALE – Benzema salta il Mondiale: infortunio in allenamento

È ufficiale: Karim Benzema non prenderà parte al Mondiale in Qatar a causa di un infortunio durante un allenamento.

L’attaccante del Real Madrid Karim Benzema sarà costretto a saltare l’edizione del Mondiale 2022 che prenderà il via proprio nella giornata di oggi. La causa ha a che fare con un infortunio avvenuto durante l’ultimo allenamento con la sua Nazionale. In seguito ai dovuti controlli è stata evidenziata una lesione al quadricipite.

Lo stesso Benzema ha pubblicato sui social un messaggio per comunicare la notizia:

“Nella mia vita non mi sono mai tirato indietro ma questa sera devo pensare alla squadra come ho sempre fatto, dunque la ragione mi ha detto di lasciare il posto a qualcun altro che potrà aiutare il nostro gruppo a disputare un bel mondiale. Gazie per tutti i vostri messaggi di sostegno.”

L’annuncio è arrivato anche dal profilo della Nazionale francese, che si è detta vicina all’attaccante per la spiacevole situazione:

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial. Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Fonte foto: Instagram @karimbenzema

