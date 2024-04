UFFICIALE – Biglietti Napoli-Roma: vendita libera posticipata

La SSC Napoli ha annunciato il posticipo della vendita libera dei biglietti per assistere alla sfida contro la Roma.

La vendita libera dei biglietti per il match tra Napoli e Roma è stata posticipata. Quest’ultima sarebbe dovuta iniziare alle ore 12 della giornata di oggi; la SSC Napoli ha fatto sapere che inizierà invece domani 23 aprile alle ore 16.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

“SSC Napoli informa i propri tifosi che l’inizio della vendita libera dei biglietti per la partita Napoli-Roma, inizialmente prevista per oggi alle 12:00, sarà posticipata a domani, Martedì 23 Aprile 2024 alle ore 16:00.

Le promozioni per la tribuna family, per la tribuna young e per i tifosi con disabilità saranno attive da Mercoledì 24 Aprile alle ore 12:00.

Ricordiamo che la partita si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona Domenica 28 Aprile alle ore 18:00.”

Fonte foto in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giaccherini: “Napoli deve prendersi responsabilità, solo Zielinski motivato”

Empoli-Napoli, Natan peggiore in campo: le pagelle

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi