UFFICIALE – Cagliari, 3 casi di positività al Covid-19

Il Cagliari ha comunicato che Simone Aresti, Ragnar Klavan e Niccolò Cabras sono risultati positivi al Covid-19

In una nota della società Cagliari viene comunicato che, a seguito dei controlli sanitari effettuati è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Simone Aresti, Ragnar Klavan e del portiere della Primavera, in forza alla prima squadra, Niccolò Cabras: come da procedura, i tre sono stati prontamente isolati.

