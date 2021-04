UFFICIALE – DAZN regala un mese gratis agli abbonati, le modalità per riceverlo

Ufficiale, un mese gratis agli abbonati di DAZN

Dopo i problemi tecnici avvenuti durante Inter-Cagliari, DAZN annuncia ufficialmente che regalerà un mese gratis ai propri abbonati. Ecco il comunicato:

“Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi. Se desideri beneficiare di questa opportunità, accedi alla pagina e inserisci l’indirizzo e-mail associato al tuo account DAZN entro il 31 Maggio 2021. Entro 48 ore dalla registrazione all’indirizzo indicato riceverai un’e-mail con le istruzioni per attivare il mese gratis che potrà essere attivato entro il 30 Giugno 2021. Se non dovessi ricevere questa email con le istruzioni, o dovessi riscontrare problemi tecnici, puoi rivolgerti al servizio clienti.

Al termine del mese gratuito, il tuo abbonamento continuerà alle condizioni in vigore, salvo disdetta. Se hai già un codice promozionale o una carta prepagata attualmente attivi sul tuo account DAZN, l’adesione a questa iniziativa aggiungerà un ulteriore mese al termine del periodo di fatturazione corrente. Ricorda che puoi accedere per gestire il tuo account in qualsiasi momento. Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile e faremo tutto il possibile per evitare che un problema simile si ripresenti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio: “Senza la conferma di Gattuso prenderei Sarri”

Caso Gasperini, Della Frera: “La vicenda va chiarita quanto prima”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini: prima dose per von der Leyen, ‘consegne accelerano’