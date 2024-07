UFFICIALE – Demme è un giocatore dell’Hertha Berlino

Diego Demme lascia ufficialmente il Napoli, ora è un nuovo giocatore dell’Herta Berlino. Il centrocampista in scadenza con il Napoli, ha firmato da svincolato con il club tedesco. Rimasto ormai ai margini con il Napoli, giocherà in Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca. Il trasferimento a parametro zero era stato già confermato mesi fa.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Coppa Italia, il Napoli sfida il Modena

UFFICIALE – Zaniolo è un nuovo giocatore dell’Atalanta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi