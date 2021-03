UFFICIALE – Di Bello è l’arbitro di Roma-Napoli: tutte le designazioni

Sono state rese note tutte le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Napoli sarà diretta da Marco Di Bello.

L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2020/21. Tra le dieci gare che andranno in scena, il big match sarà senza dubbio Roma-Napoli: la sfida prevista per domenica alle ore 20:45 è stata affidata all’arbitro Di Bello.

Ecco l’elenco completo delle designazioni arbitrali:

CROTONE – BOLOGNA Sabato 20/03 h. 15.00

FOURNEAU

BOTTEGONI – PAGNOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DE MEO

FIORENTINA – MILAN h. 18.00

GUIDA

PASSERI – ROSSI L.

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: DI VUOLO

H. VERONA – ATALANTA h. 12.30

PAIRETTO

IMPERIALE – DI IORIO

IV: PASQUA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: MELI

INTER – SASSUOLO Sabato 20/03 h. 20.45

FABBRI

MONDIN – BACCINI

IV: AURELIANO

VAR: LA PENNA

AVAR: LONGO

JUVENTUS – BENEVENTO h. 15.00

ABISSO

GIALLATINI – LO CICERO

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

PARMA – GENOA Venerdì 19/03 h. 20.45

DOVERI

LIBERTI – TARDINO

IV: CALVARESE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COSTANZO

ROMA – NAPOLI h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – PAGANESSI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CECCONI

SAMPDORIA – TORINO h. 15.00

ORSATO

PRETI – FIORITO

IV: MARINI

VAR: IRRATI

AVAR: RANGHETTI

SPEZIA – CAGLIARI Sabato 20/03 h. 18.00

MARIANI

DEL GIOVANE – FIORE

IV: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: VALERIANI

UDINESE – LAZIO h. 15.00

MARESCA

CARBONE – MASTRODONATO

IV: PICCININI

VAR: NASCA

AVAR: TOLFO

