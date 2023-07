UFFICIALE – Di Maria lascia la Juve, il Benfica annuncia il suo ritorno

Ufficiale, Di Maria lascia la Juventus e torna al Benfica

Angel Di Maria si lascia alle spalle la deludente stagione alla Juventus tuffandosi in un nuova avventura, dopo che il Benfica ha dato l’annuncio ufficiale del suo ritorno in Portogallo. Il Fideo torna così nel suo primo club europeo, dove mosse i primi passi per una brillante carriera nel vecchio continente. Di Maria ha firmato un contratto annuale, prevista nei prossimi giorni la presentazione.

