UFFICIALE – Elmas positivo, come cambia il Napoli per la gara contro la Juve

Dopo Piotr Zielinski un altro centrocampista azzurro è risultato positivo al COVID-19. Eljif Elmas è l’unico positivo del terzo giro di tamponi.

La SSC Napoli annuncia tramite Twitter che Elmas è positivo al Coronavirus.

Il tweet

Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020

Come cambia il Napoli

Gennaro Gattuso ha perso 3 uomini che possono agire nella stessa zona di campo all’interno del 4-2-3-1 da lui disegnato per questa stagione. Zielinski ed Elmas si vanno ad aggiungere all’infortunato capitano Lorenzo Insigne. Le alternative per poter confermare il modulo ci sono, anche se prevedono il sacrificio di altri calciatori e minima rotazione a gara in corso. Le probabili formazioni secondo la redazione di ForzAzzurri.net, senza rinunciare al 4-2-3-1:

4-2-3-1 – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

oppure

4-2-3-1 – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Lobotka, Demme; Lozano, Fabian Ruiz, Mertens; Osimhen.

