UFFICIALE – Enel è il nuovo Global Energy Partner del Napoli

La SSC Napoli ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Enel è il nuovo Global Energy Partner del club.

Enel è il nuovo Global Energy Partner del Napoli. La notizia è arrivata ufficialmente proprio dalla Società azzurra.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

“Enel scende in campo con tutta la sua energia al fianco della SSC Napoli e diventa il nuovo Global Energy Partner della squadra partenopea per le prossime due stagioni. È già attivo nel ritiro estivo di Dimaro, in programma fino al 21 luglio, il Napoli Summer Village powered by Enel, un’area dove i tifosi potranno partecipare ad attività di intrattenimento e scoprire, attraverso i prodotti e le offerte di Enel, come contribuire alla transizione energetica del Paese. L’azienda sarà presente anche nella seconda parte del ritiro della SSC Napoli come title sponsor del Summer Village di Castel di Sangro. Ad agosto, con l’avvio della stagione, Enel farà il suo ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona comparendo a bordocampo, sui maxischermi e nei backdrop utilizzati per le interviste pre e post match nelle partite casalinghe del club. La migliore occasione per portare in uno degli stadi più iconici d’Italia il brand di un’azienda che da oltre sessant’anni è sinonimo di energia, sviluppo del Paese e affidabilità per gli italiani.”

