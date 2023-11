UFFICIALE – Il report dell’allenamento odierno del Napoli

La SSC Napoli ha reso noto quanto effettuato in campo durante la seduta odierna di allenamento della squadra.

Alla vigilia del match contro la Salernitana il Napoli è sceso in campo presso il Konami Training Center per effettuare la seduta quotidiana di allenamento.

Come al solito la Società partenopea ha riportato attraverso i propri canali social quanto avvenuto:

“Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma domani allo Stadio Arechi per l’undicesima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha lavorato sul campo 2 svolgendo attivazione a secco in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di possesso palla e seduta tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.”

Fonte foto – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, De Laurentiis resta vicino alla squadra. Anche lui in ritiro a Cava de’ Tirreni

UFFICIALE – Milan, quattro mesi di stop per Kalulu: il comunicato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, Pogba rischia di due ai quattro anni d squalifica