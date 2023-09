UFFICIALE – Infortunio Politano, arriva l’esito degli esami

Dopo l’infortunio avvenuto con la Nazionale italiana, la SSC Napoli ha comunicato l’esito degli esami di Matteo Politano.

Qualche giorno fa l’attaccante del Napoli Matteo Politano ha subito un infortunio durante un allenamento con la propria Nazionale. Di conseguenza il giocatore sarebbe tornato a Castel Volturno per svolgere i dovuti esami strumentali e verificare l’entità dell’infortunio.

Poco fa proprio la SSC Napoli ha fatto sapere che Matteo Politano ha riportato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Per tale ragione ha già iniziato le dovute terapie, ma sarà costretto a saltare le prossime gare di campionato e Champions League. In aggiunta, al momento non è stato comunicato nulla circa i tempi di recupero.

Ecco di seguito il comunicato della Società partenopea in merito alla questione:

“Gli esami strumentali effettuati a Matteo Politano, al rientro dall’impegno con la Nazionale, hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie.”

