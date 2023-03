UFFICIALE – Kalulu salta il Napoli: il comunicato del Milan

È ufficiale: il difensore del Milan Pierre Kalulu non prenderà parte alla sfida di campionato contro il Napoli.

Pierre Kalulu non prenderà parte alla sfida di campionato tra Napoli e Milan prevista per domenica 2 aprile. Il dubbio era già sorto questa mattina, quando è trapelata la notizia dell’infortunio del giovane difensore durante il ritiro con la Nazionale francese under 21. Dopo i dovuti esami di controllo è arrivato il comunicato da parte del club rossonero: il difensore francese ha riportato un lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Tra un settimana ci sarà un nuovo controllo, tempistiche più lunghe rispetto alla data in cui ci sarà la sfida. Non si esclude che Pierre Kalulu potrebbe anche saltare altre gare.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

“Questa mattina Pierre Kalulu è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana.”

