UFFICIALE – Le amichevoli del Napoli durante il ritiro estivo

Sono state rese note le sfide amichevoli che il Napoli giocherà nel corso del ritiro estivo che inizierà a breve.

Mancano solo tre giorni all’inizio del ritiro estivo del Napoli ed il club azzurro ha da poco annunciato le cinque sfide amichevoli che verranno disputate nel corso di quest’ultimo. Durante la prima parte del ritiro, che si terrà come di consueto presso Dimaro Folgarida, il Napoli sfiderà l’ASD Anaune Val di Non ed il Mantova. Anche la seconda tappa resterà invariata: la squadra si trasferirà a Castel di Sangro dove le sfide amichevoli saranno tre. Il club azzurro sfiderà in ordine l’Adana Demirspor, il Brest ed il Girona.

Sul sito ufficiale del club è possibile leggere i prezzi dei biglietti e le date in cui si terranno le sfide. Non mancano le info in relazione alle modalità di acquisto.

