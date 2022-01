Ufficiale, l’Inter acquista Robin Gosens

Robin Gosens è un nuovo calciatore dell’Inter: ora c’é anche l’annuncio, ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club nerazzurro:

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l’Atalanta per l’acquisto del calciatore Robin Everardus Gosens. L’esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”