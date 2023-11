UFFICIALE – Milan, quattro mesi di stop per Kalulu: il comunicato

Il difensore del Milan Pierre Kalulu sarà indisponibile per circa quattro mesi in seguito ad un intervento chirurgico.

Pierre Kalulu non sarà a disposizione del Milan almeno per i prossimi quattro mesi. Il motivo avrebbe a che fare con un’operazione chirurgica a cui si è sottoposto in seguito ad un infortunio. Quest’ultimo è avvenuto lo scorso 29 ottobre proprio durante la sfida contro il Napoli.

La suddetta notizia è arrivata proprio dal club rossonero: secondo quanto dichiarato il francese ha effettuato l’intervento, perfettamente riuscito, in Finlandia.

Di seguito il comunicato presente sul sito ufficiale della Società:

“AC Milan comunica che Pierre Kalulu, nella giornata odierna, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi.”

Fonte foto: Flickr.com

