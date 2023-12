UFFICIALE – Napoli-Cagliari, i convocati di Mazzarri

In attesa di Napoli-Cagliari il club azzurro ha reso nota la lista dei giocatori convocati dal tecnico Walter Mazzarri.

Walter Mazzarri ha stilato la lista dei giocatori convocati per la sfida di campionato tra Napoli e Cagliari in programma alle ore 18. Nell’elenco figura i terzino Mario Rui, assente fino a poco tempo fa per un infortunio rimediato contro l’Empoli.

Di seguito la nota del club:

“Napoli-Cagliari questa sera alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 16esima giornata di Serie A.

Dirige il match l’arbitro Marcenaro d Genova.

I CONVOCATI

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JUAN Jesus

MARIO RUI Silva Duarte

NATAN Bernardo

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

DEMME Diego

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio”

Fonte foto: Flickr.com

