UFFICIALE – Napoli, domani la ripresa degli allenamenti

Giornata di riposo per la SSC Napoli all’indomani della sfida contro la Roma: gli allenamenti riprenderanno nella giornata di domani.

La SSC Napoli ha comunicato che gli azzurri riprenderanno gli allenamenti presso il Konami Training Center di Castel Volturno nel pomeriggio di domani.

Di seguito il comunicato del club azzurro:

“Dopo la gara con la Roma, il Napoli riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A.”

