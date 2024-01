UFFICIALE, Napoli: i convocati per la EA Sports FC Supercup

La SSC Napoli ha reso nota la lista dei convocati azzurri per la partecipazione alla EA Sports FC Supercup.

Il Napoli è partito per Riyadh, dove parteciperà alla EA Sports FC Supercup; la Società azzurra ha stilato l’elenco dei giocatori convocati.

Di seguito ecco quanto si legge sul sito ufficiale della SSC Napoli:

“Il Napoli è partito questa mattina per Riyadh dove parteciperà alla EA Sports FC Supercup che andrà in scena in Arabia Saudita. Gli azzurri, campioni d’ Italia, giocheranno contro la Fiorentina la prima semifinale, allo “Al-Awwal Park Stadium”, giovedì 18 gennaio alle ore 22 locali (ore 20 italiane). L’altra semifinale, Inter-Lazio, si disputerà venerdì 19 gennaio sempre alle ore 22 locali. La finale, tra le vincitrici delle due prime sfide, è prevista per lunedì 22 gennaio alle ore 22 locali.

I CONVOCATI AZZURRI:

Idasiak Hubert, Gollini Pierluigi, Meret Alex, Contini Nikita, Di Lorenzo Giovanni, Mazzocchi Pasquale, Juan Jesus, D’Avino Luigi, Ostigard Leo, Rrahmani Amir, Mario Rui, Olivera Mathias, Cajuste Jens, Demme Diego, Gaetano Gianluc, Zielinski Piotr, Lobotka Stanislav, Gioielli Francesco, Lindstrom Jesper, Politano Matteo, Kvaratskhelia Khvicha, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni, Zerbin Alessio.”

