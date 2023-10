UFFICIALE – Napoli, mercoledì la ripresa degli allenamenti

La SSC Napoli ha comunicato che gli allenamenti della squadra azzurra riprenderanno nella giornata di mercoledì.

Il Napoli di Rudi Garcia riprenderà gli allenamenti nella giornata di mercoledì. La notizia arriva direttamente dalla Società partenopea che attraverso una nota ufficiale ha fatto sapere dei due giorni di riposo concessi agli azzurri.

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale della SSC Napoli:

“Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli riprenderà mercoledì pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il campionato riprenderà sabato 21 ottobre con Verona-Napoli in programma allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Fiorentina, le dichiarazioni post gara di Garcia

Napoli-Fiorentina, le parole di Italiano dopo la gara

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Atalanta, doppio infortunio per Toloi: la situazione