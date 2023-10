UFFICIALE – Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti

Dopo due giorni di riposo il Napoli ritorna in campo presso il Konami Training Center per effettuare gli allenamenti.

Gli allenamenti del Napoli riprendono nella giornata di oggi. Dopo due giorni di riposo la squadra si ritroverà dunque presso il Konami Training Center di Castel Volturno per preparare al meglio la sfida contro l’Hellas Verona in programma sabato 21 ottobre alle ore 15.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli:

“Dopo la settimana di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A.”

