UFFICIALE – Quattro positivi al COVID in Premier League

La Premier ufficializza quattro positivi provenienti da tre club diversi.

Stando quanto riportato dall’edizione online de La Repubblica, sono ben 4 i casi positivi dichiarati oggi in Premier League:

“La Premier League ha annunciato quattro nuove positività da Covid 19 in ben tre club, al termine del terzo giro di test a cuisi sono sottoposti calciatori e membri dello staff, per un totale di 1.008 persone. Lo scrive la Lega inglese sul suo sito. “I giocatori o il personale del club che si sono dimostrati positivi si auto isoleranno per un periodo di sette giorni”, si legge.

Sì agli allenamenti di gruppo

Proprio oggi la Premier League aveva fatto un altro passo avanti verso la ripartenza. I club del massimo campionato inglese hanno votato all’unanimità per riprendere gli allenamenti di gruppo. La Lega invita comunque a “ridurre al minimo qualsiasi contatto ravvicinato non necessario. La priorità resta la salute e il benessere di tutti i partecipanti – si legge nella nota emessa al termine dell’incontro – Sono in atto rigorosi protocolli medici per garantire che il campo di allenamento sia l’ambiente più sicuro possibile e che giocatori e personale continuino a essere testati per il Covid 19 due volte a settimana. La seconda fase del protocollo ‘Return to Training’ è stata concordata a seguito di consultazione con club, giocatori, manager, assocalciatori e governo. Si continua a lavorare verso la ripresa della stagione che avverrà quando le condizioni lo consentiranno”.

Prossima stagione al via il 12 settembre

E proprio nelle prossime ore – un nuovo incontro si terrà già giovedì – potrebbe arrivare un’indicazione sulla data di ripartenza del campionato. Restano in piedi le ipotesi del 19 e del 26 giugno, ma i problemi non mancano. A spaventare è soprattutto la questione relativa all’avvio della prossima stagione. La Lega, infatti, avrebbe già deciso che l’inizio della Premier 2020/2021 non potrà andare oltre il fine settimana del 12-13 settembre, considerando la necessità di chiudere prima degli Europei.

Premier a rischio cortocircuito

Tempi strettissimi, insomma, che rischiano di generare un autentico cortocircuito e soprattutto costringerebbero i calciatori a un tour de force che aumenterebbe in modo esponenziale il rischio di infortuni. Non a caso, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, sarebbe allo studio un piano per chiudere l’attuale stagione con un numero ridotto di gare. La Lega, inoltre, vuole stabilire assieme alle società i criteri da seguire per determinare la classifica finale nel caso in cui la Premier non dovesse riprendere o dovesse subire un ulteriore stop causato da un nuovo incremento dei contagi.”

