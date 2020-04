UFFICIALE – Rimborso biglietti, il Napoli chiarisce tutto con una nota

La SSC Napoli ha diffuso una nota tramite il proprio sito ufficiale in merito ai rimborsi della gara di Coppa Italia e Campionato.

Rimborso biglietti – Il Napoli aspetta decisioni definitive prima di porre azioni in atto:

“In merito alle numerose richieste di rimborso dei biglietti relativi alla gara di coppa Italia Napoli-Inter e di rimborso parziale degli abbonamenti validi per la stagione 2019/2020 – che stanno pervenendo al Club anche a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa dal contenuto contraddittorio e pertanto fuorviante – la SSC Napoli reputa indispensabile precisare che, allo stato e fintanto che le Autorità competenti non avranno assunto determinazioni definitive in ordine alle competizioni in corso, non sussistono i presupposti che consentano la configurazione di idonea procedura per dare seguito a qualsiasi ipotetico rimborso.

Non appena saranno note in via definitiva le decisioni delle competenti Autorità relativamente alle predette competizioni, il Club procederà a comunicare attraverso il proprio sito ufficiale le eventuali procedure e strumenti messi a disposizione dell’utenza con riferimento alle singole casistiche.”

