UFFICIALE – Serie A 2024/2025, il Napoli debutta contro il Verona

È stato reso noto il calendario della stagione di Serie A 2024/2025: il Napoli debutterà in trasferta contro l’Hellas Verona.

È ufficiale, la prima gara del Napoli relativa alla stagione di Serie A 2024-2025 sarà contro l’Hellas Verona. La sfida avrà luogo allo Stadio Marcantonio Bentegodi; la prima gara in casa avverrà invece ala seconda giornata contro il Bologna.

La SSC Napoli si è soffermata nel dettaglio sulle prime gare del club azzurro. Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

“Il Napoli giocherà contro il Verona in trasferta la prima giornata della Serie A 2024/25. Gli azzurri debutteranno al Maradona contro il Bologna nella seconda giornata.

Il Napoli disputerà due gare consecutive in casa affrontando alla terza giornata il Parma ancora al Maradona prima della sosta per le Nazionali.

Primo big match alla quinta giornata con Juventus-Napoli. Ancora fuori casa, nel girone di andata, altre due sfide di cartello con Milan (decima giornata) e Inter (12esima giornata) entrambe a San Siro.

Il campionato partirà il 17 e il 18 agosto e terminerà il 25 maggio. Saranno quattro le soste per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo).”

