UFFICIALE: Sospesi i campionati giovanili!

Sospesi i campionati giovanili

Con il COMUNICATO UFFICIALE N° 46 – Campionati Giovanili del 12/11/2020 – Figc, il PRESIDENTE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DISPONE la sospensione fino al 3 dicembre 2020 delle gare in programma dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro.

Clicca qui per il comunicato

