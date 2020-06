Ufficiale- Spadafora conferma, Coppa Italia al via il 12 Giugno

Ufficializzato il calendario di Coppa Italia. Napoli in campo il 13 Giugno

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, come riportato dai colleghi della Rai, ha ufficializzato la partenza della Coppa Italia. Il Napoli scenderà in campo il 13 Giugno contro l’Inter, mentre l’altra sfida tra Milan e Juventus si giocherà il 12 Giugno. Ecco quanto dichiaratodal Ministro in conferenza:

“Sono contento di dirvi che le due semifinali di Coppa Italia saranno anticipate per poter consentire di avere poi un calendario fitto. Si giocheranno il 12 e 13 giugno, poi il 17 la finale. Avevo chiesto al mondo del calcio che si potesse ripartire con la Coppa Italia perché saranno tre partite, due semifinali e la finale, che saranno mandate in onda dalla Rai e dunque potranno essere viste da tutti gli italiani”.

