UFFICIALE – Spinazzola lascia la Roma, il saluto al club

Leonardo Spinazzola non ha rinnovato il proprio accordo con la Roma, il giocatore ha voluto salutare il club con un messaggio.

Leonardo Spinazzola non è più un giocatore della Roma. Dopo una permanenza di cinque anni l’accordo tra le parti non è stato rinnovato il difensore ha voluto salutare il club ed i tifosi con un messaggio. Spinazzola è dunque ufficialmente svincolato e tra i club a lui interessati ci sarebbe proprio il Napoli,

Di seguito la vicenda riportata da Tuttosport:

“Da oggi Leonardo Spinazzola è libero da ogni tipo di contratto con la Roma. La società ha deciso di non fargli il prolungamento così lui ha pensato bene di salutare i tifosi e la squadra per quanto ha fatto in questi anni. “Ho dato tutto” ha scritto in una parte del messaggio perché, tolto il periodo in cui è rimasto fuori per l’infortunio al tendine d’achille subito in Nazionale, è cresciuto e ha messo la sua qualità al servizio dei giallorossi con cui ha vinto anche una storica Conference League oltre all’Europeo con l’Italia a Wembley. Una carrellata di foto, momenti positivi per salutare con un caloroso affetto una piazza che gli ha dato tanto. Ora per lui è tempo di iniziare una nuova avventura – si parla del Napoli di Antonio Conte – ma intanto ha voluto prima salutare tutti.”

Di seguito ecco il messaggio pubblicato dal giocatore attraverso il proprio account ufficiale Instagram:

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Crollo Nazionale italiana: da Campioni d’Europa ai quarti negati

Il Porto cerca un terzino sinistro: spunta l’idea Mario Rui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi