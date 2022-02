Ufficiale, stadi: in Spagna si torna al 100% della capienza

Nel frattempo in Italia si attende ancora una data certa per il ritorno al 100% negli stadi

Il Ministero della Salute e le comunità autonome spagnole hanno concordato di riportare la capienza degli impianti sportivi al 100%. A partire dal 4 marzo tutti gli stadi di calcio potranno accogliere di nuovo i tifosi senza restrizioni numeriche. Il limite attuale era del 75% per quelli all’aperto e del 50% per le strutture come i palazzetti.

