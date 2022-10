Ufficiale – Stop di un turno per Valeri dopo Fiorentina-Inter

Ufficiale – Valeri fermato per un turno dopo il disastro in Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter costa cara a Valeri: l’AIA lo lascia a riposo per questo turno

Dopo le polemiche per i fatti arbitrali di Fiorentina-Inter, Paolo Valeri non è stato designato per nessuna partita in programma nella dodicesima giornata di Serie A, nè come direttore di gara, nè come quarto uomo, nè come VAR. L’Associazione Italiana Arbitri ha provveduto a fermare il fischietto romano inizialmente per un turno.

Fonte foto: facebook

