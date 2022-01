UFFICIALE – Un membro dello staff azzurro è risultato positivo al Covid-19

Ufficiale, altro contagiato nello staff azzurro

Attraverso il proprio account ufficiale Twitter, la Ssc Napoli annuncia che un membro dello staff è risultato positivo al Covid-19. Ecco il tweet:

“In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati”.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1479052152391806976

