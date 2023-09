UFFICIALE – La rosa dei 25 giocatori del Napoli per la Serie A: elenco completo

La rosa ufficiale dei 25 giocatori del Napoli per la Serie A dopo la fine del mercato

Ufficializzata dal Napoli la rosa dei 25 giocatori per la Serie A dopo la fine del mercato. Ci sono due caselle vuote nella lista Over 22 (15 giocatori su 17 possibili) ma con Diego Demme ormai ai margini, le caselle virtualmente libere per gennaio sono tre.

L’elenco completo:

Lista Over 22

Gollini

Ostigard

Olivera

Rrahmani

Mario Rui

Juan Jesus

Anguissa

Lobotka

Lindstrom

Cajuste

Zielinski

Elmas

Demme

Simeone

Osimhen

Lista over 22 formati in Italia

Meret

Di Lorenzo

Politano

Raspadori

Lista Over 22 formati nel club

Contini

Zanoli

Gaetano

Zerbin

Lista Under 22 (nati dal 2001 in poi)

Natan

Kvaratskhelia

