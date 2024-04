Ultime da Castel Volturno, il report: condizioni Olivera, Juan Jesus e Contini

Ultime da Castel Volturno, il report della SSC Napoli

Ultime da Castel Volturno con il report della SSC Napoli sul proprio sito ufficiale con l’aggiornamento sulle condizioni di Olivera, Juan Jesus e Contini.

Questo il report della SSC Napoli sul proprio sito ufficiale:

Dopo la gara con il Frosinone, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico.

Gli altri uomini della rosa si sono allenato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione tecnica. Finale di seduta dedicato a lavoro di possesso palla. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Juan Jesus e Contini.

